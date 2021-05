Maria Grazia Cucinotta e la voglia di vacanza, l’outfit è sconvolgente-FOTO

La bella Maria Grazia Cucinotta ha condiviso una foto su instagram dove indossa un outfit davvero particolare

L’attrice Maria Grazia Cucinotta è malinconica, vorrebbe andare in vacanza e lo dimostra pubblicando su instagram una sua foto in shorts e top corto con frange che lascia intravedere l’addome. Nella didascalia ha scritto:”Le foto che ritornano a ricordare le vacanze..Buongiorno”. L’attrice è splendida e raggiante come sempre. Anche lei come tutti, ha voglia di estate e di godersi il bel tempo.

Maria Grazia Cucinotta la sua intramontabile bellezza non passa mai

L’attrice è di una bellezza sconvolgente, gli anni passano ma lei rimane sempre incantevole e sensuale. In una foto su instagram indossa un abito d’oro con lo scollo a V ed è magnifica. In un’altro scatto indossa un completo oro e nero con del rosso che risalta le labbra, è uno spettacolo. La Cucinotta non perde mai occasione di condividere messaggi di sostegno e importanti per la società. Recentemente ne ha condiviso uno sull’omofobia che dice semplicemente:”Stop omofobia. L’amore sceglie l’amore…bisogna combattere chi odia non chi si ama…”. Successivamente ha condiviso anche un post di una mamma che si è sfogata perché ha due figli malati e nessuno che l’assiste. Un messaggio umanamente difficile da leggere e accettare.

Ecco alcune parole:“Ho appena letto la lettera di una mamma, il dolore è solo tuo, nessuno potrà capire il tuo dolore..Perché o hai cuore o ci sei passato in una situazione simile al nostro sfogo! Scusate lo sfogo! Tornerà il sorriso, per adesso stiamo passando un momento di sconforto generale! Ti rendi conto di combattere SOLO perché nei momenti più duri non c’è mai nessuno! Perché un genitore o semplicemente un amico amica, capisce quando un figlio o un amica ha bisogno. E facile essere presenti nei momenti di sole, ma ci sono anche quei giorni pieni di pioggia dove stai male e dove non dormi per notte intere perché un figlio sta male e non chiudi occhi ormai da mesi e le tue forze ti vengono a mancare”.

Un messaggio straziante quello condiviso dall’attrice, che fa riflettere sull’amicizia e sull’esserci per le persone che si amano sempre, ma specialmente nei momenti difficili quando si ha più bisogno. Spesso però non è così, si rimane soli perché affrontare il dolore degli altri non è cosa per tutti e molti non riescono a farlo.