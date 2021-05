“Beautiful”, anticipazioni puntata 26 maggio: i timori di Liam e Steffy

Beautiful, anticipazioni 26 maggio: Liam e Steffy temono che Thomas abbia cattive intenzioni e cercano di fermarlo.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Thomas chiedere a Zoe di sposarlo di fronte a tutta la famiglia. La Buckingham ha tentennato, ma poi ha accettato la proposta del fidanzato, sentendosi fortunata all’idea di essere stata scelta come sua futura sposa. Douglas invece è corso in camera, subito seguito da Hope che ha tentato di consolarlo. La Logan ha promesso al bambino che gli resterà sempre accanto, indipendentemente da come si evolverà la loro situazione familiare. Ora il piano di Thomas è completo: grazie al fidanzamento con Zoe, il Forrester punta a fare ingelosire Hope a tal punto da convincerla a tornare tra le sue bracca. Nessuno sospetta nulla al di fuori di Steffy, Liam e Brooke.

Leggi anche -> La RAI querela Fedez e il rapper risponde: “Ci divertiremo un sacco”

Beautiful, anticipazioni 26 maggio: il piano di Thomas

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Leggi anche -> The Jackal, Aurora Leone cacciata dal tavolo della nazionale: il motivo sconvolgente

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che il piano di Thomas sta andando a gonfie vele. Hope è sempre più gelosa del Forrester e fa continue scenate di gelosia nei suoi confronti, mascherandole come atti d’amore nei confronti di Douglas. La Logan arriverà addirittura arrivata a chiedere a Thomas di rimandare il suo fidanzamento con Zoe così da non scioccare suo figlio. Nel frattempo Steffy e Liam si confronteranno su questo tema, esprimendosi la loro reciproca perplessità. Secondo i due, Thomas ha un piano e va fermato prima che la situazione degeneri e la vita di Douglas venga rovinata per sempre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, mercoledì 26 maggio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand anche sulla piattaforma MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e cambi di programmazione.