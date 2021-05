La notizia annuncia l’addio della giornalista dalla storica trasmissione, per lei in ballo però nuovi grandi progetti sulla rete pubblica.

Classe 1958, Federica Sciarelli è originaria di Roma, figlia di genitori napoletani ed esperta di scomparse fin dai suoi esordi nel mondo del giornalismo. Soprattutto dopo aver impugnato la guida, 17 anni fa, della trasmissione di punta “Chi l’ha visto?” che ha fatto innamorare il pubblico a casa e affezionare alla sua figura sempre così pacata e composta.

La sua vita privata è da sempre nell’ombra e lei stessa non ha mai fatto trapelare alcun indizio che potesse creare scandalo o rumors. Sappiamo che ha un figlio, Giovanni Maria nato nel 1996 da una precedente relazione, e che, con molta probabilità ora è impegnata con il pm Henry John Woodcock, ma non c’è nulla di confermato a riguardo.

Il suo programma di Rai 3 è nato proprio grazie ad una sua felice idea e ad intensi dialoghi proprio con la produzione della rete pubblica. Oggi però, dopo tanto tempo, la conduttrice potrebbe cambiare vita e lasciare il testimone a un altro volto noto della tv.

Ecco chi potrebbe prendere il suo posto e, soprattutto, quale potrebbe essere il nuovo programma che vedrà impegnata la Sciarelli.

Addio a “Chi l’ha Visto?” Nuovo programma in ballo

Dal 1994 è il volto e la voce di “Chi l’ha visto?”, trasmissione che l’ha consacrata come una delle conduttrici più amate di sempre dal pubblico italiano. Voci insistenti vogliono però che stia per lasciare.

Il nuovo programma che potrebbe portare la sua firma è con buona probabilità “Dottori in corsia”, sempre su Rai 3, come ha riportato lo stesso Nuovo Tv. Non c’è però al momento nessuna certezza su questa decisione, la stessa Rai non ha ancora annunciato le conferme per settembre.

Lo stesso sito però fa già qualche pronostico riguardo chi potrebbe prendere il suo posto dopo 17 anni di onorato servizio: Lidia Galeazzo, ex Tg2, e per molto tempo collaboratrice della Sciarelli, oppure Eleonora Daniele oggi impegnata a “Storie Italiane”.