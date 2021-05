Carlo Conti e quel pianto per la morte dei suoi amici: “Dolore immenso”

Carlo Conti, emozione e commozione sul palco. Le immagini del video lo spiazzano: rivede due grandi della televisione italiana

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Carlo Conti, un grande mattatore della televisione. Un vero professionista che non sbaglia mai. Chi lo conosce lo descrive come un artigiano della televisione, come colui che organizza tutto in modo preciso e meticoloso.

Alcune volte però, davanti i sentimenti poco si può fare, soprattutto se si tratta di quella emozione che arriva in modo forte e dirompente da provocare le lacrime. Anche Carlo Conti durante il suo “Top 10”, lo show di Rai 1 del venerdì sera, che si svolge al Foto Italico non è riuscito a trattenere l’emozione e la commozione. Lacrime sfiorate sul palco per la morte dei suoi amici.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Gf Vip”, è clamoroso: “Chiedo il provino alla grande soubrette”. Nome esilarante

Carlo Conti spiazzato sul palco: non trattiene le lacrime

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Gabriel Garko e il GF Vip: arriva la notizia che tutti stavamo aspettando

Carlo Conti non riesce a trattenersi. Si commuove all’auditorium durante il suo “Top 10” quando, durante la classifica degli show tv più seguiti degli scorsi decenni, appaiono due vecchi amici che purtroppo non ci sono più.

Il primo è l’indimenticabile Fabrizio Frizzi con la sua trasmissione “Per tutta la vita” ed il secondo è Alberto Castagna, l’intramontabile conduttore di “Stranamore”. Due idoli del piccolo schermo che hanno lasciato il segno.

La commozione di Carlo Conti è visibile quando dalla regina viene mandato un video tratto dal programma di Frizzi, in onda dal 1997 al 2002, che lo vede insieme a Natasha Stefanenko, Romina Power e Roberta Lanfranchi. Il presentatore riesce a dire solo “L’applauso è doppio adesso”.

Ma da grande professionista quale è Conti stupisce tutti con il suo aplomb. Cerca di aggirare l’ostacolo scherzando con i suoi ospiti. Tullio Solenghi, Massimo Lopez ed Enrico Montesano da una parte, contro Sergio Friscia, Antonella Elia, Francesca Manzini e Gabriele Cirilli. Un tre contro quattro che permette di fare al presentatore una piacevole battura: “Per tenere testa a voi, senatori della tv, ce ne vogliono almeno quattro”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai1 (@rai1official)

E poi coinvolge direttamente Sergio Friscia per via delle sue rotondità: “In realtà Sergio, per via del suo peso, avrebbe potuto controbilanciare senza il bisogno del quarto ospite!”.