Gabriel Garko e il GF Vip: arriva la notizia che tutti stavamo aspettando

Novità importanti riguardo la prossima edizione del Grande Fratello Vip che sarà ancora condotta da Alfonso Signorini. Ecco le ultime.

La macchina organizzativa del ‘Grande Fratello Vip’ non si ferma mai e lavora instancabilmente. Il programma che è andato in onda per sei mesi nella passata stagione, appena spenti i riflettori si è subito rimesso a lavoro per formare il cast del prossimo anno.

Alla guida ancora Alfonso Signorini che dopo il successo ottenuto nell’edizione vinta da Tommaso Zorzi, non abbandona le redini del programma.

Finora è certo che Pupo non sarà più l’opinionista. Dopo aver affiancato prima Wanda Nara e poi Antonella Elia dice addio al suo ruolo per amore della musica. “Questa volta per me è più complicato. C’è di mezzo la mia prima grande passione”, afferma, a cui vuole dedicare anima e corpo.

Gabriel Garko al GF Vip?

Per quanto riguarda i prossimi concorrenti del ‘Grande Fratello Vip‘ per ora non c’è nulla di certo. Si sono rincorse le voci relative a una possibile partecipazione di Martina Miliddi, ballerina dell’ultima edizione di ‘Amici’ che ha una storia famigliare molto travagliata alle spalle e che sentimentalmente nella scuola si è infatuata di Aka7even e di Raffele Renda.

Si è parlato anche di una possibile partecipazione di Arisa mentre Gabriel Garko ha fatto sapere nelle ultime ore che non sarà nel cast della prossima stagione del ‘Grande Fratello Vip’.

Dunque i fan del sex symbol, che da poco ha fatto coming out, devono abbandonare le speranze di poterlo vedere all’interno della Casa più spiata d’Italia.