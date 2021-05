“Non hai limiti”, Dayane Mello e lo SCATTO in cui fuoriesce il seno, esplosiva

“Non hai limiti”, Dayane Mello e lo scatto in cui fuoriesce il seno: la brasiliana ha mandato Instagram in tilt

Che Dayane Mello fosse una donna a cui ogni etichetta è sempre andata stretta lo si era capito già durante il suo percorso al “Grande Fratello Vip“. La brasiliana, ribelle alle convenzioni e, talvolta, anche agli stessi meccanismi televisivi, è andata contro tutto e tutti pur di portare avanti le proprie idee. Un atteggiamento che le ha permesso di arrivare in finale e di guadagnare sempre più consenso fra i telespettatori.

Ne ha indiscutibilmente giovato anche il suo profilo Instagram, che ad oggi vanta di oltre 1 milione di followers. La Mello, d’altra parte, non manca mai di stuzzicare i fan tramite scatti a luci rosse: nell’ultimo post, il seno fuoriesce e la visuale è paradisiaca.

“Non hai limiti”, Dayane Mello e lo SCATTO in cui fuoriesce il seno

La bellezza esplosiva di Dayane Mello aveva già colpito i numerosi telespettatori del “Grande Fratello Vip”, che erano rimasti ammaliati dal suo fascino. Occhi verdi ed espressivi, chioma castana, e un fisico che farebbe invidia a chiunque: con premesse simili, la brasiliana non poteva non fare breccia nel cuore degli utenti. Quotidianamente, la modella supera se stessa postando scatti dalla sensualità inaudita: l’ultimo è stato condiviso solo qualche ora fa.

In bianco e nero, Dayane posa senza veli coprendosi le nudità con le braccia. Un gesto che tuttavia lascia scoperta, volontariamente o non, una parte del suo mostruoso décolleté, per la gioia dei suoi fan. “E se il sole non appare, sorridi“, scrive la Mello in portoghese, scatenando la risposta immediata degli utenti: oltre 3.000 commenti per lei nel giro di pochi minuti.

“Non hai limiti“, “Tu sei il nostro sole“, “Di una bellezza surreale“: questi i complimenti degli utenti, che hanno fatto guadagnare all’ex gieffina l’esorbitante cifra di 38.000 likes.