Ornella Muti, la FOTO da giovane è un colpo al cuore. Ti resta dentro

L’attrice Ornella Muti ha condiviso una foto spettacolare di lei da giovane, la sua bellezza ti buca il cuore

Ornella Muti, una bellezza come la sua è destinata a durare nel tempo. Ha condiviso una sua foto da giovane ed è semplicemente incantevole, gli occhi azzurri ghiaccio, lo sguardo magnetico e il viso perfetto. Sembra una bambola. Anche oggi la Muti è bellissima, si tiene in forma praticando lo yoga insieme alla figlia. Le due vivono in grande armonia insieme a moltissimi animali, cani, gatti e anche maialini. L’altro giorno Naike, la figlia ha ripreso la Muti mentre dava un bacino alla loro maialina che però era tutta sporca quindi l’attrice non ce l’ha fatta.

Ornella Muti la sua bellezza non ha tempo

Se Adriano Celentano è un sex symbol da anni, anche la sua collega Ornella Muti se la cava bene nel temp. La sua bellezza è rimasta invariata, è solamente maturata in una donna più formata e adulta. Anche sua figlia è splendida e le somiglia moltissimo, in certi momenti sembra proprio lei. Alcuni scatti che condivide di se la Muti quando era più giovane, e sui set dei film che ha girato, lasciano sbigottiti. Appare sempre incantevole e sensuale, conquista il cuore con uno sguardo. Qualche mese fa ha condiviso una scena di un film del 1973 dove canta in spagnolo ed è semplicemente magnifica.

Ha ricordato anche il grande Ugo Tognazzi con una foto di loro due sul set di un film, scrivendo che per lei è stato un collega, un amico e anche un padre. La vita di Ornella oggi è molto tranquilla, lontana dalle luci della ribalta. Ogni tanto si concede a Domenica In o a qualche altro programma, ma la sua vita è con sua figlia Naike con la quale ha un rapporto molto particolare rispetto agli altri due figli, Carolina e Andrea. Naike è nata dal legame con il produttore spagnolo Josè Luis Bermudez de Castro.

La figlia di Ornella non parla molto del padre, ma in occasione di un intervista ha rivelato di essere stata fortunata a prendere l’aspetto più dalla mamma che dal papà. Gli altri due figli invece sono nati dall’amore con Federico Fachinetti. Dopo questi due legami finiti male, la Muti ha avuto una storia importante con un chirurgo anche quella terminata. Ad oggi risulta single e felice.