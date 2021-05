“Sei proprio una dea”, Elisabetta Gregoraci in black & white stende i follower – FOTO

Una foto che è un incanto per Elisabetta Gregoraci: un tripudio di bellezza e sensualità per un scatto in bianco e nero che stende i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci pubblica uno scatto del passato, un recente passato, di un servizio fotografico che le hanno fatto qualche tempo fa e promette anche di mostrare poi tutte le altre foto. Nel frattempo i fan si godono l’immagine di oggi di lei in bianco e nero con un body nero molto stretto, da cui la bellezza del suo fisico viene evidenziata da una cinta stretta in vita per uno spettacolo non adatto ai deboli di cuore. Una foto che ha dell’incadescente in cui appare bella come sempre e anche di più. Il viso rivolto verso l’alto, i lunghi capelli castani e mossi e le braccia alzate le conferiscono un’espressione che dire sexy è dir poco.

Elisabetta Gregoraci scrive, nella didascalia che accompagna la sua foto: “Una delle foto realizzate un po’ di tempo fa con un team pazzesco. Non vedo l’ora di farvele vedere tutte”, promettendo appunto ai suoi follower di mostrarle poi tutte.

Elisabetta Gregoraci, la foto in black & white che strabilia i fan

