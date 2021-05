Anna Tatangelo serie di FOTO devastante: dal letto le due più bollenti

Anna Tatangelo ha lasciato senza fiato i suoi numerosissimi follower su Instagram con una serie di foto devastante tra cui anche alcune scattate mentre è al letto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

La cantante Anna Tatangelo è sempre sulla cresta dell’onda e negli ultimi tempi più che mai con il suo cambio di look a cui i suoi fan si sono ormai abituati e con le nuove canzoni tutte da ballare, molto diverse rispetto a quelle degli anni precedenti, più soft e melodiche. Ma la ex “ragazza di periferia” stupisce non solo con la sua nuova musica, i follower apprezzano anche le sue IG Stories e i suoi post su Instagram, in cui appare sempre splendente e in perfetta forma.

Di solito la Tatangelo è solita pubblicare anche nelle stories foto che preannunciano un nuovo post, come fanno anche altri personaggi noti. Questa volta ha pubblicato un post contente ben quattro foto che ha fatto letteralmente impazzire i suoi seguaci. Ma non si è limitata a questo, ha condiviso anche una serie di scatti devastante nelle IG Stories.

Anna Tatangelo le foto devastanti della cantante di “Serenata”

