Eros Ramazzotti fidanzato? La concorrente di Miss Italia dice tutto

Eros Ramazzotti dopo Marica Pellegrinelli è di nuovo fidanzato? Il gossip impazza, poi arriva in modo poderoso la verità

Eros Ramazzotti ancora protagonista del gossip. Il celebre cantante da quando si è separato con la sua seconda moglie, Marica Pellegrinelli è tempestato di “nuove fiamme”. I rumors, le indiscrezioni ed i pettegolezzi non lo lasciano in pace ed ogni tanto spunta qualche sua nuova fiamma.

Insistenti sono state le voci di un presunto flirt con Roberta Morise che ha però smentito tutto a distanza di tempo. Eros preferisce rimanere in silenzio e far parlare gli altri. Si era parlato di un riavvicinamento con la Pellegrinelli, mamma dei suoi figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio, ma secondo le indiscrezioni lanciate da Santo Pirrotta nel programma di Tv8 “Ogni Mattina” condotto da Adriana Volpe, nella vita del cantante ci sarebbe una nuova fiamma.

Si tratterebbe di Federica Macciotta, una delle concorrenti di Miss Italia 2012 che oggi lavora nel mondo del Moto GP. Secondo il giornalista gli incontri a Milano tra Eros e Federica sarebbero sempre più frequenti. A dire come stanno le cose è stata la diretta interessata.

Eros Ramazzotti fidanzato? Parla Federica Macciotta

Federica Macciotta non ce la fa a rimanere in silenzio dopo la puntata di ieri di “Ogni Mattina” e le parole di Santo Pirrotta. La modella sbotta sui social e dice la sua sul presunto flirt con Eros Ramazzotti.

Con un post su Instagram Federica smentisce tutto definendo la notizia una fake news. “Sono a dir poco ALLIBITA e chiarisco subito che MI DISSOCIO da qualsiasi discorso a riguardo! – ha tuonato – Grazie ad una carissima amica, questa mattina vengo a sapere che in una trasmissione tv si sono permessi di nominarmi come fidanzata di Eros Ramazzotti”.

Usa parole forti la modella per commentare la notizia specificando di non essere la fidanzata del cantante e di aver parlato con lui una sola volta “ad un pranzo organizzato da un’altra persona, fra l’altro presente per tutto il tempo”. Specifica come a lei non interessino “questi show”.

Si dice contenta e molto dedita al lavoro di Buyer con l’azienda con la quale lavora. “QUESTA È LA MIA VITA. Non queste buffonate!”. Il messaggio è piuttosto chiaro.