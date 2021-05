Bianca Guaccero: cancellato il suo programma. Palinsesto RAI in subbuglio

Bianca Guaccero. Uno dei suoi programmi più seguiti non è stato rinnovato per una futura stagione. L’incredulità e la reazione dei protagonisti della vicenda

La stagione televisiva in corso è agli sgoccioli. Molti sono i programmi che stanno per calare giù la saracinesca per la pausa estiva, altri lo hanno già fatto nelle scorse settimane. Alcuni di essi, però, non la solleveranno più e non imperverseranno sul piccolo scorso a partire dal prossimo autunno.

É la regola impietosa a cui bisogna sottostare, avendo sempre come modello da seguire i dati emersi dagli indici di ascolto e le percentuali di share. Tempo di tirare le somme, dunque.

Anche la simpaticissima presentatrice Bianca Guaccero non è uscita indenne da tale meccanismo. Secchiata di acqua gelata per lei che non vedrà riconfermato un suo programma sulle reti Rai. Di cosa si tratta?

Bianca Guaccero: il programma che non rivedremo più sulla RAI

La conduttrice Bianca Guaccero ha concluso trionfalmente la sua avventura con il programma pomeridiano Detto Fatto. Tra lacrime e forti emozioni, ha salutato il suo pubblico facendo intendere che la rivedremo con l’avvio della prossima stagione televisiva. E, a quanto pare, così sarà.

Caso contrario, però, per un altro show che ha visto al timone la stessa presentatrice. Si tratta del format Una storia da cantare, condotto in tandem con il cantautore Enrico Ruggeri.

Il programma è andato in onda per ben due stagioni. Ogni puntata era dedicata a un personaggio celebre del nostro panorama musicale e, attraverso esibizioni, ricordi, ospiti e interviste, ne veniva ricostruita la carriera e la biografia. Al termine di ogni appuntamento, il pubblico da casa poteva decidere tramite voto sui social quale fosse la canzone più amata del protagonista di turno.

Nella prima edizione del 2019, Una storia da cantare ha registrato una media di share del 18,82%, scesa però al 14,40% l’anno seguente. Non verrà riconfermato per la terza volta.

Enrico Ruggeri, in particolare, si è detto deluso da questa decisione. Il programma, infatti, aveva segnato uno share doppio rispetto ad altri programmi a monte di un budget ridottissimo.

“La Rai, si sa, non premia le cose che vanno bene” – ha dichiarato il cantautore che vedremo impegnato oggi, 25 Maggio sulle reti Mediaset con la Partita del Cuore.