Ilary Blasi, arriva la stroncatura definitiva: lady Totti distrutta

Chi ha vinto la gara di share di lunedì 24 maggio? Ilary Blasi sarà riuscita a conquistare il pubblico italiano almeno questa volta?

L‘Isola dei famosi è sempre più vicina alla finale e molti diranno “meno male” visto che il numero di ascolti per questa edizione è stato un flop. Ilary Blasi non è la conduttrice giusta per il programma? Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la solita puntata del lunedì sera, non sono mancate sorprese e colpi di scena. Sarà stata la volta buona per battere la Rai nella gara di share?

Su Rai 1 è stato trasmesso il film Il traditore, con Pierfrancesco Favino. Chi avrà vinto la serata tra intrattenimento e storia? Scopriamo i dati del giorno.

Ascolti tv: Ilary Blasi o Pierfrancesco Favino?

Ecco quali sono i dati della serata di ieri, lunedì 24 maggio 2021.

Rai1: la prima tv del film Il Traditore ha appassionato 4.570.000 spettatori pari al 21.9%.

Canale 5: L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto 2.982.000 spettatori pari al 18.2% di share.

Rai2: Stai Lontana da Me ha interessato 1.268.000 spettatori pari al 5.2% di share.

Italia 1: Safe House – Nessuno è al sicuro ha intrattenuto 1.288.000 spettatori con il 5.7% di share.

Rai3: Report ha raccolto 2.118.000 spettatori pari ad uno share dell’8.9%, presentazione di 9 minuti: 1.178.000 – 4.5%.

Rete4: Quarta Repubblica totalizza 910.000 spettatori con il 5% di share.

La7:Quel che Resta del Giorno ha registrato 433.000 spettatori con uno share del 2%.

Tv8: la replica della prima stagione di Gomorra – La Serie segna 239.000 spettatori con l’1.1%.

Nove: Corpi da Reato ha raccolto 348.000 spettatori con l’1.6%.

Questa sera su Canale 5 sarà trasmesso un evento molto importante e solidale: la partita del cuore farà compagnia agli italiani. Su Rai 1, invece, Il commissario Montalbano regalerà al pubblico un’altra imperdibile puntata della fiction. E voi cosa guarderete?