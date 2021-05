Zoe Cristofoli: a far benzina lei ci va di notte e in bikini. Beato chi la incontra – FOTO

Zoe Cristofoli. La modella e influencer mostra degli scatti di uno shooting notturno da far girare la testa. I fan sono pazzi per la Tigre di Verona

Manca poco all’ambitissimo traguardo di 1 milione di follower su Instagram per la modella Zoe Cristofoli. La ragazza, classe 1996, è una delle influencer più gettonate sul web dagli utenti social del nostro paese.

Unisce stili molto diversi: il suo fisico da pin up si fonde con la sua vena hardcore. Le sue forme voluttuose, infatti, sono impreziosite dai numerosissimi tatuaggi che ricoprono il suo corpo. Il primo risalirebbe all’età di 15 anni, realizzato come segno di ribellione tipico dell’età adolescenziale.

É stata recentemente nel ciclone del gossip a causa della sua vita amorosa. Si è conclusa, infatti, la sua storia d’amore con un conosciutissimo atleta. Cosa è successo?

Zoe Cristolofi: le foto hot sul web fanno girare la testa

L’ultimo post condiviso da Zoe Cristofoli sulla sua pagina Instagram la ritrae in uno shooting notturno che fa decisamente innalzare la temperatura. Consiste in una sequenza di due foto molto hot in cui la bella modella veneta è in bikini, intenta a fare benzina, decisamente in pose poco naturali rispetto a quelle useremmo noi, comuni mortali.

Il suo corpo statuario è in bella mostra. Difetti? Nessuno. Una meraviglia della natura, addome scolpito, viso dai lineamenti perfetti e curve pericolosissime. Impossibile non notare il passaggio del chirurgo, tuttavia la base c’è ed è tutta sua.

La modella e influencer è stata spesso al centro dei rotocalchi rosa per via delle sue chiacchieratissime storie d’amore. É stata la compagna dell’ex gieffino, ex tronista e concorrente di Temptation Island e dell’Isola dei Famosi 2021, Andrea Cerioli. Ha frequentato anche il chiacchieratissimo Fabrizio Corona. Si è accompagnata anche al portiere del Frosinone, Francesco Bordi e all’imprenditore Luca Danese.

L’ultimo suo fidanzato è stato il difensore del Milan Theo Hernandez. Dopo un anno di amore si sarebbero detti addio senza però rilasciare ancora una dichiarazione ufficiale. In molti hanno notato che la Cristofoli non indossi più la collana con il numero 19, lo stesso sulla maglietta del calciatore.