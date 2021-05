L’insolito evento è avvenuto lo scorso 23 maggio, quando la vettura dei due studenti è finita sul tetto dell’abitazione.

Un incidente incomprensibile. È successo nella città di Eureka, nel Missouri, Stati Uniti d’America, dove la scorsa domenica (23 maggio) una vettura è stata letteralmente catapultata sul tetto di una casa. Secondo quanto riportano i media locali, all’interno dell’abitacolo vi erano due studenti americani. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, le quali hanno prontamente risposto alle domande dei giornalisti del notiziario St. Louis Post-Dispatch. Stando a quanto riferiscono gli intervistati, i due adolescenti si sono schiantati contro un albero. Durante l’impatto, l’arbusto si è comportato come una vera catapulta, “lanciando con violenza l’automobile fino a farla sbattere contro il tetto della casa.” Non ci sono stati feriti.

Il portavoce dei vigili del fuoco: “un vero miracolo”

Al momento dell’incidente, i residenti dell’abitazione ubicata in un quartiere di Eureka – una coppia e un bambino – stavano dormendo tranquilli nelle camere localizzate “a pochi metri dalla zona dell’impatto.” Illesi anche i passeggeri del veicolo, i quali sono riusciti a uscire e scendere liberamente dall’abitacolo incastrato nel tetto senza la necessità di recarsi in ospedale. Secondo quanto riferisce New York Post, i due ragazzi stavano rincasando da una festa di laurea la scorsa domenica scorsa, quando la loro auto ha sbattuto contro un albero. La vettura è stata catapultata in aria e ha impattato violentemente contro il tetto di una casa, hanno rivelato i funzionari al St. Louis Post-Dispatch. “È davvero un miracolo che nessuno sia morto nell’incidente” – ha confessato il portavoce dei vigili del fuoco della città Scott Barthelmass – “Sono stati davvero fortunati. La probabilità del disastro era davvero elevata.”

Le immagini che circolano dal 23 maggio sui social networks sono scioccanti: la vettura è letteralmente entrata di muso nella parte superiore della casa, sfondando gran parte del tetto e del muro portante.

