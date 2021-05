Caterina Balivo ha condiviso un nuovo scatto su Instagram. La conduttrice si è mostrata intenta a gustarsi un’ottima preparazione.

I carboidrati fanno ingrassare? Caterina Baliva sfata questa falsa credenza mostrandosi intenta a gustarsi un bel piatto di spaghetti al sugo. La foto è stata condivisa dalla conduttrice sulla sua seguitissima pagina Instagram.

Caterina si mantiene in forma seguendo una dieta bilanciata e uno stile di vita salutare. 41 anni, una gravidanza alle spalle, ha un fisico statuario. Ex miss Italia, ha mantenuto in questi anni il suo fascino intramontabile. Molto attiva sui social condivide ogni giorno scatti di vita personale e professionale sulla sua pagina Instagram.

Caterina Balivo, radiosa: la passione per la cucina

