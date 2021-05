The blonde salad, come e quando Chiara Ferragni è diventata una regina?

Tutti conoscono Chiara Ferragni ma pochi sanno come la sua carriera ha avuto inizio. Da un blog a 23 milioni di follower, la sua storia

Classe 1987, Chiara Ferragni è una donna, moglie e madre di due bellissimi bambini nati dall’amore con Federico Lucia, in arte Fedez. I due si sono messi insieme nel 2016, ma si conoscevano già da prima per via di qualche amicizia in comune. Oggi i Ferragnez sono una delle coppie più famose al mondo e l’influencer cremonese la più seguita sui social e regina del web. Ma come è arrivato questo successo e da dove inizia la storia di Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni: da un semplice blog al regno dei social

Quasi ventiquattro milioni di follower seguono la regina delle influencer, Chiara Ferragni è ormai un’imprenditrice a tutto tondo ma come è arrivata fin qui? Pochi conoscono la sua vera storia, tra questi c’è Aldo Cazzuto che nel libro Le italiane – il paese salvato dalle donne ha riportato un’intervista con lei dove ha rivelato qualche dettaglio in più sulla sua esperienza.

Aveva appena compiuto ventidue anni ed era a Chicago con il fidanzato di allora, Riccardo. Insieme hanno deciso di aprire un blog, un nuovo lavoro. Il nome è The blond salad, perché? “C’era questa cosa di essere bionda, e di volerci giocare su. – spiega al giornalista – Ne abbiamo discusso a pranzo: blonde pasta, blonde pizza, poi abbiamo deciso”.

Tutto è iniziato per gioco e dopo due anni e mezzo dall’apertura del blog, Chiara apre il suo profilo Instagram dove comincia a pubblicare uno o due post al giorno. Da lì la crescita è stata esponenziale. Ha continuato a viaggiare prima a Los Angeles e poi in Italia dove si è trasferita definitivamente.

Oggi non solo è la più seguita dal web ma è anche l’imprenditrice con 40 milioni di fatturato e 80 dipendenti. E’ una femminista pura e si batte per i diritti, non perde occasione di fare beneficienza ed aiutare il prossimo.