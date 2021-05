Paola Perego insorge, quel messaggio inaspettato: cosa è successo?

Paola Perego ha stupito i fan su Instagram con il suo ultimo post. La nota conduttrice ha lanciato un messaggio forte.

Le immagini parlano spesso più delle parole. Proprio per questo Paola Perego ha deciso di lanciare un importante messaggio tramite una foto condivisa sul suo seguitissimo account Instagram. Una comunicazione volta a tutelare se stessa e allontanare la negatività.

L’ultimo anno per la nota conduttrice non è stato semplice. Paola ha infatti contratto il covid in autunno. Ripresa, poi ha dovuto affrontare un terribile lutto. Il padre, anche lui ammalato di Coronavirus, non ce l’ha fatta. Una grave perdita che ha elaborato in questi mesi al fianco del marito Lucio Presta e i figli Giulia e Riccardo.

Dopo essersi ripresa la conduttrice è tornata sugli schermi con “Ogni mattina”, in onda su Tv8. Attissima anche sui social, ogni giorno condivide foto di vita personale e professionale.

Paola Perego: quel forte messaggio

Paola Perego ha condiviso un nuovo post su Instagram che ha stupito i fan. La nota conduttrice ha lanciato un forte messaggio volto a tutelare se stessa. La foto la ritrae con una indosso una t-shirt con una scritta.

“Non mi dovete stressare”, il contenuto della maglia. All’immagine la presentatrice aggiunge la didascalia, “Mood ad aeternum”.

Subito è boom di like e commenti. Molti apprezzano la schiettezza di Paola. In particolare si complimentano per il capo di abbigliamento chiedendole dove è acquistabile.

Classe 1966, Paola è molto apprezzata dal pubblico. Conduttrice, attrice e imprenditrice, ha conquistato in tutti questi anni il pubblico grazie al suo talento e al suo fascino. Innumerevoli le sue collaborazioni in noti programmi televisivi.