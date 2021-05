La bella Casalegno ha condiviso una foto su instagram ed è aggressiva e bellissima come sempre, ti conquista

La meravigliosa Elenoire Casalegno ha condiviso una foto su instagram dove mostra i tacchi a spillo alzando la gamba e indossa una maglietta con la faccia di Joker. Come sempre è provocatoria e aggressiva, ma stupenda. Nella didascalia scrive proprio una frase detta da Joker nel film Il cavaliere oscuro:“La follia è come la gravità…basta solo una piccola spinta”. I commenti sono tantissimi:”A volte un pizzico di follia ci vuole”, “Ele tu sei la mia follia”, “Sempre strafiga”.

Elenoire Casalegno e lo sfogo sui filtri di bellezza

La showgirl si è sfogata sui social riguardo al tema dei filtri di bellezza su instagram, che sembrano essere sempre più un problema. Questi filtri infatti spingono verso dei canoni di bellezza inesistenti e fanno credere alle ragazze e donne che per piacere agli uomini, devono essere per forza così. Allora c’è chi è diventato dipendente da questi filtri e quando li si vede per strada non li si riconosce. Vediamo alcune parole della Casalegno sulla questione:”Ci stiamo abituando a mostrare un’immagine di noi artefatta. I benedetti o maledetti filtri. è comprensibile, ognuno vuole piacersi e piacere, troppo spesso però, si passa dal ritocchino alla trasmutazione. Mi è capitato di incontrare persone che “conoscevo” solo attraverso i social e non identificarle.

Oggi ci sono app che ti allungano, ti stringono, gonfiano le labbra, i glutei, ti regalano nasini alla francese, raddrizzano i denti..perché? Amarsi, avere cura del prorpio corpo non è un reato; correggere il piccolo difetto è naturale. Ma trasformasi in un’altra persona no! Amarsi vuol dire anche prendere coscienza di ciò che siamo ed accettarci. Inutile rincorrere una perfezione che non esiste e non esisterà mai. Non deve la società decidere i canoni di bellezza ma noi donne”. Molte donne hanno commentato sostenendo che non sono tutte belle come la Casalegno e pertanto si vogliono ritoccare. Altre invece non si fidano del fatto che lei si mostri senza filtri.

Ad oggi siamo abituati talmente tanto alla bellezza finta che non siamo più in grado nemmeno di riconoscere la bellezza vera senza dire “ma si è rifatta” oppure “ha usato i filtri”. Quando in realtà ci sono donne che anche senza filtri e ritocchi sono stupende. Pertanto il messaggio della showgirl è giustissimo e andrebbe accolto di più. Infondo su instagram si può anche barare ma nella vita reale non ci sono i filtri.