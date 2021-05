Arisa dice addio a Di Carlo, il messaggio arriva forte e chiaro: “Non mollare mai”

Dopo un lungo tira e molla con il fidanzato la cantante sembra aver preso la decisione migliore per lei, gli ultimi giorni sono all’insegna del relax.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Sono passati diversi mesi da quando per la prima volta Arisa aveva comunicato in diretta a “Domenica In” che la storia con il manager Andrea Di Carlo era in ballo. I due avevano iniziato a litigare per incomprensioni e diverso modo di affrontare la vita.

Ora però la storia tra i due sembrerebbe essere definitivamente arrivata al capolinea. L’artista musicale ne ha dato comunicazione direttamente sulla sua pagina Instagram mentre si trova in una clinica per trascorrere alcuni giorni in completo relax e detox dopo la fatica accumulata ad “Amici” terminato solo il 15 maggio scorso.

Ecco il messaggio chiaro e lungimirante che ha lanciato all’ex fidanzato direttamente dal centro in cui si trova in questi giorni, Lucia Magnani Health Clinic.

Arisa tira fuori le unghie e dalla clinica si mostra più agguerrita che mai

