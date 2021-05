Carolyn Smith parla di Lady Diana: “Se non l’avesse fatto, sarebbe ancora viva”

Carolyn Smith. La ballerina e coreografa britannica, giurata del talent show di Rai Uno Ballando con le stelle, parla della compianta e mai dimenticata Lady Diana

A La Vita in diretta si torna a parlare della famiglia reale inglese. Il principe Harry da parecchio tempo a questa parte sta conducendo una sorta di “battaglia” contro il suo retaggio, portando alla luce particolari incresciosi sulla vita legata a Buckingham Palace.

Prima la rinuncia al suo stato di “royal”, poi la fuga negli Stati Uniti con la moglie, l’ex attrice Meghan Markle, fino ad arrivare all’intervista bomba rilasciata alla diva della televisione americana, Oprah Winfrey. Com’è noto, sono stati toccati argomenti delicatissimi come accuse di razzismo, problemi ignorati di salute mentale, rigidità a protocolli ormai sorpassati. Anche più recentemente, Harry ha definito il padre, erede al trono Carlo, e il fratello (il principe William) come intrappolati.

La vita a corte è stata definita un misto tra il Truman Show e uno zoo. Nel programma di Alberto Matano, Carolyn Smith, coreografa e giurata del talent show di Rai Uno Ballando con le stelle, ha fatto un azzeccato parallelismo con la madre del principe Harry, la compianta Lady Diana. Cos’ha detto a riguardo?

Carolyn Smith. Lady Diana e quell’intervista funesta

Durante il programma di Rai 1 La vita in diretta, si parla delle vicende legate alle novità sul principe Harry e di come le bugie, la freddezza del principe Carlo e le incursioni della stampa abbiano cambiato la sua vita e quella del fratello William per sempre, portando oggi a una rottura che sembra insanabile. Impossibile non parlare anche della loro madre, la compianta Lady Diana.

Storica l’intervista che la principessa del Galles rilasciò il 20 novembre 1995 al giornalista Martin Bashir sulle reti della BBC in cui scoperchiò le magagne di un mondo che, dal di fuori, sembrava perfetto. Un parallelismo spontaneo con la stessa operazione che sta facendo oggi il figlio minore.

“Sono rimasta molto scioccata quando ho letto tutte le informazioni al riguardo” – ha detto la ballerina e coreografa Carolyn Smith a La vita in diretta. “Io sono britannica e sono molto attaccata alla famiglia reale”.

In molti hanno sospettato che le dichiarazioni di Diana furono estorte in maniera subdola con il solo scopo di ottenere un grande scoop. Fu in quella occasione che pronunciò la storica frase: “Eravamo in tre in questo matrimonio” (riferita all’adulterio di Carlo con Camilla Parker Bowles).

Carolyn Smith esprime un dubbio alle telecamere di Rai 1: “É lecito pensare che se lei non avesse rilasciato quell’intervista oggi sarebbe ancora viva”.