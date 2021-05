Alessia Marcuzzi, grande delusione: non presenterà la trasmissione

Alessia Marcuzzi fuori dai reality di Canale 5. La presentatrice ha confermato le voci: non ci sarà nella nuova edizione del programma tanto atteso

Alessia Marcuzzi fatta fuori da una trasmissione che le sta molto a cuore. La presentatrice che è stata impegnata con due appuntamenti settimanali con “Le iene show” si è vista strappare di mano un programma a cui teneva molto.

Potremmo dire che lei forse non è più la regina dei reality show in casa Mediaset. Dopo l’addio al “Grande Fratello”, sovrastata dalla versione Vip condotta oggi da un inedito Alfonso Signorini e “L’Isola dei Famosi” che la stessa ha abbandonato, arriva anche la cancellazione per lei di un altro reality a cui la Marcuzzi era molto affezionata.

Erano giorni ormai che si vociferava la sua esclusione, poi però è arrivata la conferma ufficiale proprio da parte sua in una intervista a Tv Sorrisi e canzoni.

Ales sia Marcuzzi fuori dai reality, delusione e amarezza

Alessia Marcuzzi dice addio a Temptation Island. Lei che ha condotto sia la versione Vip che quella Nip non ci sarà al timone della nuova edizione che vedrà confermato, ancora una volta, Filippo Bisciglia. La conduttrice non nasconde un filo di amarezza e delusione per la scelta fatta dall’azienda.

“Per il momento è prevista una sola versione con Filippo Bisciglia – ha confermato la conduttrice – Non sono mai stata una che si aggrappa ai programmi fino alla morte, però confesso che Temptation Island mi appartiene parecchio perché posso fare quello che mi piace, ossia ascoltare le storie e immedesimarmi”, ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Il motivo di questa scelta risiede forse negli ascolti tv che non hanno visto brillare l’edizione che è andata in onda in autunno. E così Mediaset ha optato per mandare in onda una sola edizione. Dispiacere dunque per la Marcuzzi che si dice però pronta a nuove sfide. Cosa le piacerebbe fare? Rifare “Harem”, il late talk show condotto da Catherine Spaak su Rai 3 dal 1988 al 2002.

Temptation Island, se non ci saranno cambiamenti di palinsesto, partirà su Canale 5 mercoledì 30 giugno con Filippo Bisciglia, alla conduzione del reality dei sentimenti dal 2014. Come sempre le registrazioni si svolgeranno per 21 giorni in Sardegna.

Per il momento si sa solo che le coppie coinvolte saranno sei o sette, top secret i nomi. Raffaella Mennoia, autrice del programma prodotto da Maria de Filippi, ha spiegato di aver visto e ascoltato ben 120 coppie per questa nuova edizione di Temptation Island.