Carlo Conti, parte la nuova trasmissione: tutti i dettagli del programma

Carlo Conti per domenica ci riserva un grande appuntamento su Rai 1. Al timone di un programma storico che tutti amano

Carlo Conti è pronto per una nuova avventura. Lui che è uno dei presentatori di punta di Rai 1 ci accompagnerà domenica con un appuntamento iconico della televisione che appassiona grandi e piccoli.

In queste settimane lo vediamo impegnato con il suo “Top 10” e per il 30 maggio ci sarà una bella parentesi per chiudere l’edizione di una gara che lo scorso anno era rimasta a metà per via del Covid. Una trasmissione che ha come protagonisti i più piccoli, i bambini che si mettono alla prova.

Carlo Conti ne ha parlato in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni e ha rivelato che lui da piccolo era un bambino tranquillo e buono. “Dove mi mettevi stavo – ha ammesso – Giocavo per ore da solo, forse inconsciamente sentivo di non dover creare preoccupazioni a mamma, che doveva crescermi da sola”. Il conduttore infatti ha perso il papà da piccolissimo.

Carlo Conti, domenica grande appuntamento

Di quale trasmissione stiamo parlando? Del mitico “Zecchino d’oro” di cui Carlo Conti oltre che presentatore è anche direttore artistico da quattro anni. Così domenica appuntamento dalle 17:20 alle 20:00, su Rai1, con la finale dello “Zecchino d’oro 2020”.

Lo scorso anno infatti, il concorso canoro dedicato ai più piccoli, si è dovuto fermare a causa della pandemia e così quest’anno si chiude il cerchio. Carlo Conti sarà direttamente all’Antoniano di Bologna dove introdurrà i 16 piccoli concorrenti che come sempre saranno accompagnati dalle voci del Piccolo Coro diretto da Sabrina Simoni.

In collegamento, invece, in diretta da Roma, ci sarà Mara Venier e la giuria dei Vip. Un appuntamento gioioso e festoso dopo un anno assolutamente difficile, anche per i più piccoli, che hanno dovuto mettere da parte socialità e la gioia di abbracciarsi con i loro amici.

Carlo Conti ha ammesso di sentirsi un po’ Peter Pan in questa occasione ma anche nella vita di tutti i giorni grazie a suo figlio Matteo che ha 7 anni e lo fa sentire un piccolo sognatore. Si scioglie ogni volta, ha rivelato, che lo porta a scuola e si salutano con un modo tutto loro.