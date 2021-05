Silvia Toffanin: la grande sorpresa che cambia tutto. Emozione forte

Silvia Toffanin dopo lo stop del suo programma gioisce per la bella notizia che arriva direttamente dai piani alti di Canale 5

Silvia Toffanin è per tutti la regina del sabato pomeriggio di Canale 5 con il suo “Verissimo” che conduce ormai dal 2006. Un programma da sempre fortunato che negli anni ha cambiato formula e che, con la compagna di Pier Silvio Berlusconi, ha trovato la sua stabilità come rotocalco elegante e di classe, come lo è, del resto, la sua conduttrice.

La Toffanin che era approdata in tv al fianco di Gerry Scotti come letterina a “Passaparola”, si è saputa costruire un futuro roseo e decisamente diverso. Già nel 2004 è giornalista professionista e tre anni dopo consegue la laurea in Lingue e letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro cuore. Nel mentre già lavora, dietro le quinte di “Verissimo”. Il resto è storia.

Sabato scorso si è chiusa una nuova stagione e l’appuntamento con il suo pubblico è già per settembre. Ritroveremo Lady Berlusconi ancora al timone della trasmissione. Per lei una bellissima sorpresa.

Silvia Toffanin, grandi emozioni: è il momento della festa

Grandi emozioni per Silvia Toffanin, in studio e non, grazie al suo “Verissimo”. Sappiamo bene quanto sia empatica la conduttrice e come spesso si commuova di fronte alle storie dei suoi ospiti. Oggi però l’emozione è per qualcosa di diverso: gli ascolti che la premiano sempre di più.

Lo share del sabato pomeriggio si attesta con una media del 19,2%, ovvero circa 2.648.000 spettatori a puntata hanno guardato il rotocalco di Canale 5. Così “Verissimo” si conferma trasmissione leadership di fascia, incrementando, nell’ultima stagione, gli ascolti con un +5%. In questo pubblico di affezionati rientrano anche una buona parte di giovani e di donne.

Il successo si vede anche sui social con utenti che seguono il profilo ufficiale del programma di Silvia Toffanin che è arrivato ad oltre 1,5 milioni di follower.

Un “appuntamento iconico” quello con “Verissimo” come lo definisce Giancarlo Scheri, direttore di rete, che si è congratulato con la compagna di Pier Silvio Berlusconi e tutto il suo team autorale, giornalistico e produttivo.

“Professionale, empatica, spigliata. Sempre pronta a cogliere ogni sfumatura, tra le parole e nei volti dei suoi ospiti” questo lo stile unico e inconfondibile della Toffanin, secondo Scheri.