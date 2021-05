Tommaso Zorzi sostituito: al suo posto una persona inimmaginabile

Secondo alcune indiscrezioni, Tommaso Zorzi non condurrà più il progetto “segreto” di Mediset: al suo posto una persone inimmaginabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Tommaso Zorzi, dopo aver lanciato un’app sulla moda e aver partecipato a tutte le edizioni del reality “Riccaza”, è diventato un personaggio sempre più presente nella nostra televisione. Il nativo di Milano, infatti, ha preso parte a programmi come ‘Pechino Express’, ha condotto il pre-show de la ‘Pupa e il secchione’ e ha addirittura scritto un libro dal titolo ‘Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri’.

Tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 è stato nella casa del ‘Grande Fratello Vip’: Zorzi è arrivato in finale contro Pierpaolo Pretelli e ha vinto l’edizione con ben il 68% dei voti. L’influencer ed opinionista era pronto al grande salto: secondo alcune fonti, Mediaset voleva lanciarlo come conduttore per un progetto top secret in prima serata. La trasmissione sembrava essere saltata ma invece non è così: la scelta è ricaduta su un nome inimmaginabile fino a qualche tempo fa che ha quindi escluso di fatto il noto influencer.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Uno spettacolo per gli occhi”, Caterina Balivo in barca con un costumino sexy: che bomba – FOTO

Tommaso Zorzi sostituito: chi al suo posto

Secondo quanto riportato da Tv Blog, Mediaset ha deciso di escludere Tommaso Zorzi dal progetto “top secret”. Il nuovissimo programma sembrava cancellato, ma invece non è così. L’azienda ha deciso di optare per un nome pesante, mettendo quindi da parte il vincitore dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’.

Al posto di Zorzi ci dovrebbe essere Elenoire Casalegno. Il progetto “segreto” dovrebbe essere un programma che tratta temi attuali e soprattutto inchieste social: in poche parole, tutto ciò che può attirare un pubblico giovane. Il titolo non è stato assolutamente svelato ma la trasmissione dovrebbe andare in onda tra qualche mese, precisamente in autunno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Nei giorni scorsi, era arrivata un’altra doccia gelata per il ragazzo. Mediaset, infatti, aveva deciso di cancellare dai palinsesti ‘Punto Z’: lo show non va più in onda su Italia 1 a causa dei bassi ascolti.