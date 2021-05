La bellissima Mercedesz ha pubblicato uno scatto dove fascino e sensualità fanno da protagoniste. Come resisterle?

Mercedesz è seguitissima su Instagram con 772 mila followers che non possono far altro che ammirarla e ringraziarla per gli scatti che ogni giorno regala.

Mercedesz dopo la fine della sua relazione con Lucas Peracchi sfoggia il primo bikini della stagione, da single, a Golfo Aranci.

In realtà non è chiaro se la coppia sia realmente scoppiata o meno, la stessa Mercedesz ha rivelato che la quarantena li ha messi a dura prova e non è facile, soprattutto per due teste calde come loro, andare d’accordo quando si è costretti a stare relegati in casa 24 ore su 24.

La relazione tra Lucas e Mercedesz non è stata mai vista di buon occhio da Eva che ha sempre affermato che sua figlia è cambiata da quando sta insieme a lui.

Un bikini che lascia poco spazio all’immaginazione

