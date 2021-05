“E le ventenni mute”, Serena Garitta compie gli anni e stupisce i fan – FOTO

Serena Garitta ha condiviso una foto su Instagram per il suo compleanno: compie 43 anni ma sembra molto più giovane e i suoi fan lo sanno

La ex gieffina del “Grande Fratello 4” Serena Garitta ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto per festeggiare il suo 43esimo compleanno. Un utente sul social network ha commentato “E le ventenni mute”, per sottolineare il fatto che il personaggio televisivo appare in gran forma e molto più giovane dell’età che realmente ha. La bella inviata di “Ogni Mattina”, programma di Tv8, ha celebrato il suo compleanno con una bottiglia di spumante e una bella porzione di sushi, su cui ha adagiato la candelina da spegnere.

Ieri infatti ha compiuto 43 anni ma ne dimostra di sicuro meno e i suoi follower ne sono consapevoli. “Non dite niente, ma se proprio volete augurarmi qualcosa, che sia un metabolismo veloce, almeno quanto la mia mandibola”, scherzando con i suoi seguaci.

Serena Garitta la foto con la canotta aderente bianca

