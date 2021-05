Caterina Balivo ha deciso di fare un grande regalo ai suoi followers pubblicando una fotografia incredibile in cui indossa un bikini sexy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina Balivo è una conduttrice amatissima dai telespettatori italiani: la nativa di Napoli ha fin dai suoi esordi conquistato il cuore degli ammiratori con il suo incredibile talento e con la sua bellezza sconfinata. Non a caso nel 1999 partecipò al concorso ‘Miss Italia’ e si classificò al terzo posto.

La Balivo, sui social network, è una vera e propria star: tra pareri di moda, consigli sull’alimentazione e fotografie da infarto, la 41enne sa come conquistare l’attenzione dei suoi followers. L’ultima foto apparsa sul suo profilo è semplicemente pazzesca: la napoletana indossa un costumino estremamente sexy.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Splendida sirenetta” Eva Henger, lato B in mostra: la felicità dei fan… – FOTO

Caterina Balivo, costumino strepitoso: che forme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

LEGGI ANCHE –> Elodie in versione fatina, il look stupisce tutti. Sorprendente – FOTO

“Non c’è niente di più romantico di un tramonto. In attesa di quelli di questa estate, vi propongo un nuovo look. Approvato“, ha chiesto la conduttrice tramite la sua didascalia. Il post ha già raccolto numerose interazioni: la fotografia, proprio come ha scritto un utente, è uno spettacolo per gli occhi. “Non ti rendi conto di quanto sei bella”, “Magnifica Cate”, “Sei uno splendore”, si legge ancora.

Caterina si sta rilassando su una barca e indossa un costumino striminzito e sottile che copre ben poco. Nonostante gli anni che avanzano, la napoletana continua a sfoderare un fisico da applausi e continua a far impazzire i suoi ammiratori. Il décolleté lascia tutti senza parole mentre le sue gambe da urlo sono piazzate proprio lì, in primissimo piano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

La Balivo, qualche giorno fa, fece salire la temperatura su Instagram condividendo una foto in cui indossava un vestitino cortissimo. Le sue gambe totalmente scoperte fecero girare la testa a tutti i seguaci.