Denise Pipitone, “la ragazza in Ecuador è uguale a lei”. Somiglianza impressionante – FOTO

Denise Pipitone, nuova segnalazione riaccende la speranza: la somiglianza è davvero incredibile.

Il caso Denise Pipitone si infittisce sempre di più. I media, i quotidiani e le televisioni stanno nuovamente trattando con attenzione la faccenda. In questi ultimi mesi sono successe tantissime cose. Una ragazza andò in un programma russo e spiegò di essere stata rapita da bambina: i lineamenti di Olesya (questo il suo nome) erano molto simili alla piccola scomparsa nel settembre del 2004.

La comparazione del gruppo sanguigno cancellò però le speranze di tutti: la Rostova non era Denise. La Procura di Marsala, da qualche settimana, ha riaperto le indagini e ha ispezionato nuovamente la casa di Anna Corona (ex moglie di Pietro Pulizzi, il padre biologico della bambina scomparsa). Come se non bastasse, l’avvocato Frazzitta continua a ricevere lettere anonime in cui sono riportate testimonianze da brividi (lettere anonime). Questo pomeriggio, inoltre, c’è stata una nuova segnalazione che ha riacceso le speranze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Denise Pipitone è viva”. La nuova Pista che porta molto lontano

Denise Pipitone, la “ragazza in Ecuador è uguale a lei”: che somiglianza

LEGGI ANCHE –> “La vita in diretta”, caso Denise: chi è Giuseppe Della Chiave

Poco fa, a ‘Pomeriggio Cinque’, l’inviata ha mostrato alcune immagini di una ragazza in Ecuador che somiglia in modo incredibile alla piccola scomparsa il 1° settembre del 2004 a Mazara del Vallo. La segnalazione è arrivata dai social: le foto in cui vengono comparati i due volti stanno rapidamente facendo il giro del web.

Gli utenti dei social network continuano a condividere con insistenza: la somiglianza ha davvero colpito tutti. La ragazza in Ecuador somiglia anche a Piera Maggio. Secondo gli ultimi aggiornamenti, gli inquirenti hanno già avviato le verifiche. Dopo questi lunghissimi 17 anni, non si è ancora persa la speranza di trovare Denise.

La segnalazione va comunque presa con “le molle”. Poche settimane fa, fu accostata al caso anche una ragazza rom che vive in Calabria dal nome Denisa. La ragazza rilasciò subito dichiarazioni svelando ciò che aveva fatto nella sua infanzia. Anche l’età, inoltre, non combaciava.