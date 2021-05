Caso Denise Pipitone. La lettera anonima è attendibile: emerso nuovo dettaglio

Caso Denise Pipitone. La lettera anonima spedita all’avvocato Giacomo Frazzitta contiene dettagli che lasciano pochi dubbi sulla sua attendibilità. Il nuovo dettaglio portato alla luce

Dov’è Denise? Una domanda che attende risposta da 17 lunghi anni. Il caso della bambina scomparsa da Mazara del Vallo (provincia di Trapani) il 1° Settembre 2004 è tornato prepotentemente a imperversare sui media nazionali ormai da svariate settimane. Si deve tutto a una incresciosa spettacolarizzazione del dolore di una trasmissione russa che vedeva nella ventenne Olesya Rostova l’identità di Denise.

Un buco nell’acqua che ha avuto l’unico merito di riaccendere l’interesse sul caso. Non hanno mai smesso di cercarla i genitori, Piera Maggio e Piero Pulizzi, che nutrono la speranza di poterla riabbracciare. Impossibile che nessuno abbia visto nulla la mattina del rapimento. Proprio su questo fatto puntano i familiari di Denise, sul coraggio di rivelare informazioni da parte di chiunque ne abbia al riguardo.

Caso Denise Pipitone: cosa c’è scritto nella lettera anonima

Qualche giorno fa, il legale della famiglia Maggio/Pulizzi, Giacomo Frazzitta, ha dichiarato che è pervenuta presso il suo studio una lettera anonima, colma di dettagli importantissimi.

Lo stesso avvocato ha precisato che è ritenuta una fonte attendibile di notizie: molti dettagli in essa contenuti sono stati accertati durante le indagini e mai rivelati alla stampa. Impossibile saperli per chi non fosse testimone dei fatti.

Emergono a poco a poco particolari su quanto scritto. A quanto pare, la lettera (con grafia in stampatello) colloca la piccola Denise (piangente mentre chiedeva aiuto) in un’auto con tre persone subito dopo l’ora del rapimento. Adesso viene fuori anche la localizzazione esatta dell’avvistamento: tra Via della Pace e Via Salemi a Mazara Del Vallo. L’autore della lettera fa anche precisi nomi e cognomi.

Nel frattempo, la Procura di Marsala ha iscritto nei registri degli indagati Anna Corona (ex moglie di Piero Pulizzi, padre naturale di Denise Pipitone) e Giuseppe Della Chiave (sospettato dopo la testimonianza di un parente sordomuto, oggi deceduto, che lo vide con la bambina all’epoca dei fatti).