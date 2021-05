“Storie Italiane” | Enrica Bonaccorti in lacrime, il motivo straziante

La conduttrice è scoppiata a piangere dopo aver visto alcune immagini che l’hanno particolarmente turbata, crollo emotivo in diretta per lei.

Il programma di Rai 1 “Storie Italiane” è sempre in prima linea la mattina per tutti gli aggiornamenti principali dei fatti di cronaca. La bravissima Eleonora Daniele è in grado di condurre lo spettatore all’interno delle dinamiche, anche grazie agli interventi scrupolosi degli ospiti in studio che quotidianamente animano le puntate.

Nella puntata di lunedì 24 maggio, vi sono stati attimi di grande commozione, soprattutto dopo che Enrica Bonaccorti ha avuto un momento di crollo emotivo e fisico a seguito della messa in onda di immagini decisamente drammatiche.

Pianto in diretta, Bonaccorti si dispera: “Enrica stai male? Che succede?”