Elisa Isoardi stupisce tutti su Instagram: la conduttrice ha messo in rete una foto in cui sfodera una scollatura da sogno.

Elisa Isoardi è reduce dall’esperienza nel reality ‘L’Isola dei Famosi’: la 38enne ha dovuto abbandonare la sfida per un infortunio all’occhio. La nativa di Cuneo non è nuova agli infortuni: nella scorsa edizione di ‘Ballando con le Stelle’, la Isoardi si ritirò nel corso della settima puntata per una distorsione alla caviglia. La classe 1982 riuscì comunque ad agguantare la finale grazie al ripescaggio.

Elisa è seguitissima sui social network: il suo account vanta ben 594mila followers. La conduttrice riesce a lasciare sempre il segno sul web pubblicando fotografie meravigliose. L’ultimo scatto apparso sul suo profilo è decisamente intrigante: la scollatura manda in estati i suoi innumerevoli seguaci.

Elisa Isoardi, la scollatura infiamma i social: aperture da brividi

Elisa, poco fa, ha sorpreso la sua platea di ammiratori condividendo una fotografia sublime. La 38enne indossa un abito intrigante e seducente con aperture strepitose. La scollatura è super e il suo décolleté (senza reggiseno) infiamma i social network. Come se non bastasse, la piemontese strega tutti con il suo sorriso incantevole.

“Oh, come questa primavera d’amore ricordaLa gloria incerta di un giorno d’aprile, che ora mostra tutta la bellezza del sole, E a poco a poco una nuvola porta via tutto!: per la sua didascalia, la Isoardi ha scelto di utilizzare un estratto della poesia ‘Spring of Love’ di William Shakespeare. La classe 1982 ha riportato l’estratto sia in lingua inglese che in quella italiana.

La conduttrice, a ‘Venus Club’, fece impazzire tutti assumendo pose stupefacenti e indossando un vestitino tutto scosciato: le sue gambe sono davvero un piacere per gli occhi.