“Sirenette ne abbiamo?” Laura D’Amore ammalia tutti – FOTO

Laura D’Amore, come una sirena ammalia tutti. La sua foto in bikini non passa certamente inosservata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Da sempre appassionata della città etnea – tanto da definirsi catanese di adozione – l’hostess più bella e affascinante del mondo, Laura D’Amore propone outfit sempre interessanti. Un’occasione per consigliare abiti alla moda e accessibili a tutti.

La D’Amore in questo scatto propone infatti un abito lungo dai tessuti molto freschi e leggeri. Un delizioso motivo floreale che sul blu di fondo crea un contrasto interessante ed è uno spettacolo per gli occhi. Certamente il capo è molto interessante ma la figura di Laura dà sempre quel tocco in più che fa andare di matto i followers che per l’occasione non si risparmiano in audaci commenti.

“Sei stupenda tesoro 💝😍👑” si legge tra i numerosi pensieri. Dal tenore sicuramente diverso la foto postata da poco in cui appare come una magica sirena pronta ad ammaliare tutti.

Laura D’Amore, una sirena contemporanea: che incanto

