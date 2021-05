“Stratosferica”. Giulia De Lellis in bikini è uno spettacolo mozzafiato FOTO

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. Ieri è partita per la Sardegna per il suo esordio come conduttrice a Love Island

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Ha conquistato tutti quando ha esordito nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, nel 2016. Sono oramai cinque anni che fa parte del mondo dello spettacolo ed è stata assolutamente una scoperta: nessuna prima e dopo di lei ha mai raggiunto così tanto successo. La sua storia d’amore con Andrea Damante ha fatto sognare l’Italia, anche se non è stata tutta rose e fiori. Infatti, dopo diversi anni di tira e molla, i due si sono lasciati alla fine della scorsa estate.

Giulia De Lellis bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Andrea e Giulia sono assolutamente rimasti in buoni rapporti, e a legarli c’è ancora il piccolo Tommy, il cagnolino che avevano preso insieme poco prima di lasciarsi la scorsa estate. Entrambi hanno intrapreso due strade differenti e oggi Giulia è felice insieme a Carlo Beretta, un uomo che ha conosciuto a Forte dei Marmi proprio mentre era in vacanza con Andrea lo scorso anno. E, a livello professionale, le cose stanno andando davvero a gonfie vele: Giulia quest’anno ha esordito come attrice e, tra pochi giorni, comincerà anche la sua avventura come conduttrice televisiva.

Proprio ieri è partita per la Sardegna per cominciare questo nuovo viaggio che la porterà sicuramente molto lontano. Giulia è sicuramente molto emozionata e non ci sta più nella pelle: per lei sarà sicuramente una grandissima opportunità di crescita per la bellissima carriera che la aspetta.