“Una dea, sei stupenda” la FOTO di Elena D’Amario fa strage di cuori

Elena d’Amario ha condiviso un nuovo scatto su Instagram in cui si è mostrata bellissima. Subito è boom di like e commenti.

Elena d’Amario in splendida forma. Lo scatto arriva direttamente dalla pagina Instagram della nota ballerina. Seguita da ben un milione di follower, la danzatrice professionista di Amici condivide momenti di vita personale e professionale sui social. Da scatti sul palco ad attimi di quotidianità.

Classe 1990, occhi profondi e capelli castani, sono il suo talento e la sua bellezza mediterranea a conquistare il pubblico anno dopo anno.

Elena è diventata nota a seguito della partecipazione ad Amici nel 2010. Dopo è sbarcata in America diventando ballerina alla Persons Dance Academy. Di seguito è rientrata in Italia partecipando come professionista nel cast di Amici, il programma da cui la sua carriera è iniziata.

Elena d’Amaro: quello sguardo che conquista i fan

