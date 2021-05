Un posto al sole, il ritorno di un grande personaggio: “Ne avevo bisogno”

Un posto al sole lascia sempre la porta aperta ai grandi ritorni e questa volta è toccato a Nina Soldano, l’attrice non può più farne a meno

Un posto al sole è una serie televisiva storica della Rai, da anni appassiona il pubblico italiano che seguono con entusiasmo le peripezie dei personaggi, i ritorni e gli addii. Il 25 maggio è stata una puntata molto interessante che ha emozionato i telespettatori: Marina Giordano è tornata.

Un colpo di scena inaspettato che ha fatto molto parlare il web e i fan della serie, anche la stessa attrice che interpreta il personaggio, Nina Soldano.

Un posto al sole, la rivelazione di Nina Soldano

Il grande ritorno del personaggio Marina Giordano ha spiazzato ma allo stesso tempo commosso i fan. L’attrice Nina Soldano in un’intervista a Dipiùtv ha rivelato la sua emozione dopo essersi di nuovo messa a lavoro sul set.

“Questo distacco mi ha fatto capire tante cose. Sono rimasta sbalordita dalle tantissime testimonianze di affetto nei miei confronti. – ha affermato – Leggere i pensieri dei miei fan sui social mi ha fatto stare bene”.

Nonostante il suo allontanamento, l’attrice era consapevole di dover tornare prima o poi sul set. Il suo personaggio è molto importante ed è un pilastro della serie Rai.

La Soldano ha festeggiato il suo ritorno con i fan che l’hanno supportata e seguita in questi mesi ed ha lasciato un messaggio per loro su Instagram dove ha ringraziato tutti.

Per Nina è un nuovo inizio, una ripartenza da quella set che l’ha ospitata per tanto tempo e che ora sente come casa sua. Il pubblico non vede l’ora di scoprire altri colpi di scena e sorprese della serie. Un posto al sole è una garanzia per la Rai e per chi la segue.