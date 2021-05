“Beautiful”, anticipazioni puntata 29 maggio: la verità di Steffy

Beautiful, anticipazioni 29 maggio: Steffy rivela a Hope la verità sul bacio scambiato con Liam alla casa sulla scogliera.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Steffy rivelare a Liam il retroscena del loro bacio scambiato alla casa sulla scogliera. La Forrester è decisa a riprendersi l’ex marito, ma sa anche che una nuova possibile relazione tra di loro non può basarsi su una bugia. Sia lei che lo Spencer pensano che Thomas stia tramando qualcosa e sono intenzionati a fermarlo prima che rovini la vita di Douglas. Anche Vinny è dello stesso parere: per questo ha chiesto a Thomas di rinunciare al suo piano e mandare a monte il matrimonio con Zoe. Secondo lui tutta questa situazione non farà altro che allontanare Douglas da suo padre e suscitare in lui un profondo rancore.

Leggi anche -> Maneskin, i giornali francesi non danno tregua: nuove infamanti accuse

Beautiful, anticipazioni 29 maggio: Brooke scopre tutto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Leggi anche -> Accadde oggi, 28 Maggio. Walter Tobagi assassinato dalle Brigate Rosse -VIDEO

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Brooke verrà finalmente a spere della proposta di matrimonio di Thomas. La Logan rimarrà sconvolta dalla notizia e chiederà immediatamente spiegazioni a Ridge. Per Brooke è evidente che quella di Thomas sia solo una mossa per attirare l’attenzione di Hope, ma il marito non sarà dello stesso parere.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo inoltre che Steffy rivelerà finalmente ad Hope i motivi che l’hanno spinta a baciare Liam. Lo Spencer non l’ha mai tradita: è stato tutto parte del piano di Thomas per spingerla a tornare da lui. Per quanto colpita da questa informazione, la Logan non si sentirà comunque pronta a perdonare il fidanzato. Per Steffy c’è ancora una speranza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, sabato 29 maggio, alle ore 13.45 su Canale 5 e sarà visibile anche on demand sul sito MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti e per maggiori informazioni sui cambi di programmazione.