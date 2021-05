Diletta Leotta torna a incuriosire il web con una foto da poco pubblicata. La giornalista è di nuovo innamorata? Spunta un indizio

Sono mesi che Diletta Leotta è al centro del gossip e non passa un giorno che non si parli di lei. La giornalista qualche mese fa aveva rivelato di essersi fidanzata con l’attore turco Can Yaman ma a quanto pare la storia è finita prima del dovuto.

Molti hanno pensato che si trattasse soltanto di una trovata pubblicitaria, i più romantici, invece, speravano che fosse vero amore. Oggi la giornalista appare felice e su Instagram spunta un indizio che farebbe alludere ad un nuovo flirt.

GUARDA QUI>>>“Ti amo” Annalisa: tacco a spillo e posa accativante, Instagram implode

Diletta Leotta: un gesto inaspettato per la giornalista

GUARDA QUI>>>“Hai un décolleté meraviglioso”, Giorgia Rossi fa il boom di like: divina – FOTO

I fan non sono più nella pelle, la loro curiosità è arrivata alle stelle. Diletta Leotta ha un nuovo amore? Così sembra, visto che su Instagram la giornalista ha appena pubblicato due foto che fanno proprio pensare ad un flirt.

Un mazzo di rose rosse è il regalo che ha appena ricevuto, ma da chi? Nello scatto c’è un uomo insieme a lei, sembra il suo solito amico con il quale condivide molti momenti della sua giornata. Non sappiamo però se il gesto è opera sua, ma a quanto pare Diletta Leotta ha gradito.

“E’ il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante” scrive poi nella storia successiva. Qualcuno c’è, ma per il momento è top secret. La giornalista vuole rimanere lontano dai riflettori dopo avere vissuto l’esperienza con Can Yaman.

A questo punto il web dovrà mettersi l’anima in pace, non sembra esserci un ritorno di fiamma con l’attore turco che tra l’altro è tornato sui social a far battere il cuore alle sue fan.

Chi sarà la nuova fiamma? Diletta Leotta torna al centro del gossip, ma questa volta non c’è nessun particolare in più per scoprire la verità.