Matilde Brandi una bellezza unica che sconvolge, è incredibile-FOTO

La bella Matilde Brandi ha condiviso uno scatto su Instagram dov’è spettacolare, poggia la mano sul viso mentre è seduta sul letto

Matilde Brandi è magnifica su instagram nel suo ultimo scatto, poggia il viso tra le mani e indossa un mini abito nero corto. La showgirl è seduta sul letto in una stanza. Nella didascalia scrive “Buongiorno principessa”. La showgirl è bella più che mai da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip mesi fa. Su instagram non si risparmia nemmeno uno scatto ed è impeccabile. Ora che è anche single giustamente si mette in mostra, il suo matrimonio è infatti finito alla sua uscita dal reality.

Matilde Brandi single ma in carriera

La Brandi è una donna single in carriera al momento, la sua storia d’amore con il padre delle sue figlie è terminata quando lei è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Lui non si è fatto trovare a casa e rispondeva ai messaggi in maniera fredda e distaccata. Fino a quando lei ha chiesto chiaramente quali fossero le sue intenzioni, e lui ha riposto che non voleva più stare insieme a lei. Sicuramente un atto inaspettato e immotivato, l’uomo infatti non ha dato nessuna motivazione per questa scelta. Non ha voluto neanche affrontare l’ex compagna faccia a faccia per chiarirsi un ultima volta. Un comportamento molto infantile e pessimo, considerando anche che hanno due figlie insieme.

La Brandi ha confessato di essere stata male inizialmente e di non capire cosa fosse successo. Oggi però è serena e va avanti con la sua vita e la sua carriera che le da molte soddisfazioni. Vieni invitata in molti programmi ed è testimonial di alcuni marchi noti. Poi ha le sue figlie che la colmano di gioia, anche quando era all’interno del reality parlava sempre delle sue ragazze e ha anche pianto molto per loro perché le mancavano. Con grande stupore anche delle amiche che nel corso di una puntata sono venute a trovarla e lei era disperata e chiedeva continuamente se stessero bene le figlie. Hanno un rapporto molto speciale e anche nel giorno della festa della mamma lei lo ha voluto ricordare:

“Nel giorno della festa della mamma non potevo ricevere dono più bello. Siamo in tre forti unite e sempre insieme anche quando ci sono dei piccoli ostacoli. Li abbiamo superati sempre insieme perché essere mamme significa stare sempre vicino ai propri figli amarli e supportarli sempre! Lo dedico anche a te mamma Giuseppina che ci proteggi da lassù!”.