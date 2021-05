Cadavere di un uomo rinvenuto in un canale: è giallo

Il cadavere di un uomo di 36 anni è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di ieri in un canale a Gambolò, comune in provincia di Pavia.

Dramma nel pomeriggio di ieri a Gambolò, in provincia di Pavia. Il corpo senza vita di un uomo di 36 anni è stato ritrovato nel canale scolmatore sud Vigevano. Sul posto, all’altezza dell’incrocio tra via Lomellina e via Isella, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto alle operazioni di recupero. Intervenuti anche i carabinieri che sono risaliti all’identità dell’uomo ed ora stanno indagando per chiarire cosa possa essere accaduto. Al vaglio degli investigatori le cause della morte che, dai primi riscontri, potrebbe essere sopraggiunta per annegamento.

È giallo sulla morte di un uomo, il cui cadavere è stato recuperato nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 maggio, nel canale scolmatore sud Vigevano a Gambolò, comune in provincia di Pavia.

Si tratta di Said Atiq, 36enne di nazionalità marocchina. Secondo quanto riporta la redazione de Il Giorno, il corpo dell’uomo è stato rinvenuto nel corso d’acqua, all’incrocio tra via Lomellina e via Isella.

Sul luogo del drammatico ritrovamento sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. I pompieri hanno recuperato il corpo e lo hanno affidato ai medici che hanno potuto solo costatarne il decesso.

Immediato anche l’arrivo dei carabinieri che sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo, nonostante quest’ultimo non avesse con sé i documenti. Il 36enne, difatti, riporta Il Giorno, era noto alle forze dell’ordine per dei precedenti penali.

Non è chiaro ancora quali siano le cause della morte, circostanza sui cui sono in corso le indagini dei militari dell’Arma, ma dai primi riscontri pare che possa essere sopraggiunta per annegamento. Sul cadavere non sarebbero state rinvenute tracce che possano far pensare ad una morte violenta o l’eventuale coinvolgimento di terzi.

Al momento non è esclusa nessuna ipotesi. A far chiarezza potrebbe essere l’esame autoptico sulla salma che non è stato ancora disposto dall’autorità giudiziaria, decisione che potrebbe giungere nelle prossime ore.