Omicidio in pieno giorno: venditore ambulante ucciso in un mercato

Un venditore ambulante di 45 anni è stato ucciso a coltellate nel primo pomeriggio di ieri nel mercato di Porta Palazzo di Torino.

Choc a Torino, dove nel primo pomeriggio di ieri un uomo è stato ucciso tra nel mezzo del mercato di Porta Palazzo. Secondo i primi riscontri, la vittima, un 45enne cinese, sarebbe stato aggredito e accoltellato tra la folla da un suo connazionale di 54 anni. Tra i due, entrambi venditori ambulanti, sarebbe prima scoppiato un litigio poi culminato nel sangue. Presso il mercato sono intervenuti i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per la vittima. Il 54enne è stato fermato dalla Polizia.

Un omicidio in pieno giorno tra la folla del mercato di Porta Palazzo. Questo quanto avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 26 maggio, in piazza della Repubblica a Torino.

La vittima è Fu Pindi, venditore ambulante cinese di 45 anni. Il 45enne, riporta la redazione del quotidiano Repubblica, sarebbe stato aggredito e accoltellato da un suo connazionale di 54 anni, anch’egli venditore ambulante, al culmine di un litigio sotto gli occhi attoniti dei colleghi e dei tanti clienti.

Presso il mercato sono arrivati i sanitari del 118, ma per il venditore ambulante non c’è stato nulla da fare. Lo staff medico ha provato a rianimarlo, ma alla fine si è dovuto arrendere costatandone il decesso. Soccorsa la moglie della vittima che, giunta sul luogo dei fatti, ha accusato un malore ed è stata trasportata in ospedale.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia del capoluogo piemontese che hanno fermato il 54enne ora accusato del delitto. Gli inquirenti hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche del delitto ed il movente.

Da quanto emerso sino ad ora, scrive Repubblica, pare che tra l’uomo ed il 45enne in passato vi erano state già altre discussioni. Circa un anno fa, il 54enne avrebbe aggredito Fu Pindi con una spranga. In quell’occasione era intervenuta la Polizia Municipale per sedare la lite, scaturita pare per banali motivi di concorrenza.