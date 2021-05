Maria Grazia Cucinotta, décolleté e gambe da lasciare senza fiato- Foto

Maria Grazia Cucinotta pubblica uno scatto con tanto di vestito che lascia intravedere le sue gambe sensuali. Date un’occhiata anche voi al nuovo post che è apparso sul profilo ufficiale dell’attrice mediterranea.

Nuovo post sul profilo social di Maria Grazia Cucinotta che, con la sua bellezza, ha da sempre impressionato tutto il pubblico maschile italiano e non.

Uno scatto davvero sensuale dove l’attrice sfoggia la sua bellissima chioma scura e il suo sguardo riconoscibile.

“❤️🌹❤️… Bella‼️! Mamma mia… mi sento male!!!😂🤪🤪🤩🥰😍♥️, Sempre molto femminile per nulla volgare, complimenti. Buona giornata ☀️”, questi alcuni dei commenti presenti sotto al post della bella Maria Grazia.

Maria Grazia Cucinotta, i suoi ammiratori e la sua carriera

Amatissima sui social, la Cucinotta ha esordito giovanissima nel mondo dello spettacolo. La sua carriera è cominciata come modella, precisamente a 16 anni.

L’esordio in tv arriva nel 1987, nel programma di Renzo Arbore “Indietro tutta” nei panni di odalisca. Successivamente, ha partecipato a diverse trasmissioni tv e spot pubblicitari e qualche sporadico ruolo cinematografico.

La svolta arriva nel 1994 quando viene scelta nel film di Massimo Troisi, Il Postino. Grazie a questo ruolo, ottiene un grande successo, oltre ad essere conosciuta in tutto il mondo. Un film che, quindi, le ha aperto non solo le porte del cinema italiano.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice è sposata dal 1995 con l’imprenditore Giulio Violati da cui ha avuto anche una figlia nel 2001.

Di recente la Cucinotta ha avuto anche un piccolo spavento. Circa un mese fa, infatti, prima di recitare nella commedia Figlie di Eva, ha avuto un malore. Sin da subito, le sue condizioni non sono apparse gravi ma, nonostante ciò, pare sia arrivata un’ambulanza sul posto e che tutto lo staff abbia ritenuto opportuno annullare lo spettacolo, per poter fare ulteriori accertamenti.

Adesso la Cucinotta si è ripresa e non perde mai occasione per pubblicare scatti dove sfoggia tutta la sua sensualità ed eleganza. Ogni giorno non mancano like e commenti.