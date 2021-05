Furto d’auto finisce in tragedia: morto ragazzo di soli 19 anni

Nella serata di ieri, un ragazzo di 19 anni è morto schiantandosi con un’auto, che aveva appena rubato con un coetaneo, contro un cancello ad Aci Catena (Catania).

Un furto di un’auto finito in tragedia. È accaduto nella serata di ieri a San Nicolò, frazione del comune di Aci Catena, in provincia di Catania, dove un ragazzo di 19 anni è morto schiantandosi con una vettura rubata contro un cancello, durante un inseguimento con la polizia. Alla guida del veicolo, un coetaneo della vittima che è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dagli operatori sanitari giunti sul posto. Sulla tragedia sono in corso tutte le verifiche del caso della Polizia.

Catania, rubano un’auto e si schiantano contro un cancello: morto ragazzo di 19 anni

Un ragazzo ha perso la vita in un incidente avvenuto nella serata di ieri, martedì 25 maggio, a San Nicolò, frazione di Aci Catena, comune in provincia di Catania. La vittima è Paolo Salafia di soli 19 anni.

Secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione di Catania Today, il giovane insieme ad un suo coetaneo avevano rubato una vettura ad Acireale. La polizia, insospettita dall’alta velocità dell’auto, ha avviato un inseguimento nel tentativo di fermarla. Durante l’inseguimento, però, complice anche l’alta velocità e le strette strade del Paese, il veicolo si è schiantato violentemente contro un cancello di ferro battuto in via Oliva San Mauro.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118. Purtroppo per Salafia, seduto sul sedile passeggero, non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo dopo l’impatto. L’altro giovane, alla guida dell’auto, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, dove ora si trova ricoverato. Il ragazzo, scrive Catania Today, non sarebbe in pericolo di vita.

In corso ora le indagini della Polizia che sta cercando di ricostruire le dinamiche della tragedia che hanno portato alla morte del ragazzo di 19 anni.