Un operaio di 44 anni è morto stamane in un cantiere di Castiglione della Pescaia (Grosseto) dove stava lavorando alla costruzione di una pista ciclabile.

Ancora un incidente mortale sul lavoro in Italia. Questa mattina, un operaio di 44 anni è deceduto mentre si trovava in un cantiere a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Il 44enne era impegnato in alcuni lavori per la costruzione di una pista ciclabile quando è stato investito da un furgone degli operai che a sua volta era stato tamponato da un’auto. Sul posto è arrivata, in pochi minuti, l’equipe medica del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono ora affidate alla Polizia Municipale.

Grosseto, operaio muore travolto da un furgone: tragedia in un cantiere

Un operaio di 44 anni, di cui non si conosce ancora l’identità, ha perso la vita in un incidente sul lavoro.

La tragedia si è consumata questa mattina, mercoledì 26 maggio, in un cantiere per la costruzione di una pista ciclabile allestito tra a il Camping Riva del Sole e la località Casa Mora a Castiglione della Pescaia, comune in provincia di Grosseto. Secondo le prime informazioni, riportate dalla redazione del quotidiano La Nazione, un’auto, per cause ancora da accertare, è finita sul cantiere tamponando un furgone degli operai. Il mezzo ha poi travolto la vittima che stava lavorando.

Lanciato l’allarme da parte dei colleghi che hanno assistito alla scena, presso il cantiere sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. I sanitari hanno provato a rianimare il 44enne, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: l’equipe medica ha constatato sul posto il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate. Considerata la gravità della situazione era stato fatto decollare anche l’elisoccorso, poi fatto rientrare.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno avviato le indagini e tutti gli accertamenti del caso per risalire all’esatta dinamica del tragico incidente. Al vaglio delle forze dell’ordine le cause che hanno portato l’auto a piombare sul cantiere.