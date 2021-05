“Sei un sogno” Ainett Stephens, l’annuncio più seducente – FOTO

Ainett Stephens blocca Instagram con un annuncio che conquista subito l’attenzione dei fan. Sempre più seducente, incanta con la sua splendente bellezza: unica

L’interprete del ruolo più sexy mai visto di qualsiasi quiz televisivo, la “Gatta Nera” del “Mercante in fiera” di Pino Insegno continua ad ammaliare con la sua sensualità fuori dal comune.

Misure da capogiro distribuite per un’altezza di 182 centimetri, la sua fisicità personifica la perfezione, soprattutto all’avvicinarsi dei 40 anni. Avvenenza decisamente sopra le righe, che già da giovanissima le permette di arrivare tra le 10 semifinaliste del concorso di bellezza “Miss Venezuela“, paese di origine.

Trampolino di lancio per la carriera da modella, investita primariamente come indossatrice di lingerie in tutto il Sud America. In seguito raggiunge l’Italia, dove a partire al 2005 conquista un’inedito successo, che ancora oggi l’annovera tra le showgirl più apprezzate.

Seguitissima su Instagram da migliaia di fan, ai quali regala scatti della sua immagine, nell’ultimo post ha aggiunto un imperdibile annuncio che ha conquistato subito il web.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Commissario Montalbano” la grande sorpresa: spettatori increduli

Ainett Stephens, l’annuncio per i fan: “Vi aspetto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

NON PERDERTI ANCHE –> Caso Aurora Leone e Partita del Cuore. Parlano le donne. Elodie: “Cosa avrei fatto io”

Seguita da 240 mila followers, la pagina Instagram dell’indimenticabile “Gatta Nera” è costellata da incantevoli fotografie, dove la sua bellezza emerge più potente che mai.

Chioma lucente, sorriso candido e travolgente, curve procaci: nell’ultimo post Ainett Stephens seduce il web in totale semplicità. Non le serve altro che un top e i pantaloni traforati per un outfit estremamente estivo che anticipa la stagione su Instagram.

Una silhouette le cui linee lasciano attoniti gli utenti, deliziati dall’annuncio che la showgirl accompagna allo scatto: “Vi aspetto stasera su Instagram alle 19:30 con la mia nuova diretta, la seguirete?“, ed è immediata esplosione di like.

In ammirazione, i fan commentano adoranti la sua immagine: “Sei stupenda“, “Femminilità 100%“, “La migliore“, “Sei un sogno“.

Nessuno ha intenzione di perdersi l’occasione di godere del suo appuntamento social, che conta già moltissimi partecipanti.