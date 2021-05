Si chiama Pico Rama, suo padre è un cantautore, lo riconoscete? – FOTO

Si chiama Pico Rama ed ha trovato la sua strada nel panorama musicale italiano, come il padre. Lo riconoscete?

Si chiama Pico Rama, nasce a Milano nel 1990 ed è un cantante. Stile vulcanico caratterizzato da questi capelli lunghissimi che ben si adattano al suo stile rap. Pico Rama ovviamente è il nome d’arte, all’anagrafe porta il cognome del padre, un noto cantautore.

Pico muove i suoi passi separatamente dal noto genitore proprio per dimostrare quanto vale. L’amore per la musica si manifesta da piccolo quando inizia – al pari del padre – a scrivere le sue canzoni. Formazione accademica per Pico, il 26enne infatti ha studiato canto a pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano. La sua carriera come cantante inizia ben 10 anni fa pubblicando un album. Tra i singoli del suo lavoro, anche una collaborazione con Elio e le Storie Tese.

Il suo profilo Instagram è un insieme di locandine ad eventi musicali a cui Pico prende parte e vari selfie anche se la musica è il filo conduttore del suo profilo. Mancano gli scatti di famiglia e pochi quelli col noto padre. Avete capito di chi è figlio? In effetti la somiglianza non è così notevole.

Pico Rama, ecco chi è il padre

Pico, all’anagrafe Pier Enrico Ruggeri è figlio dell’omonimo padre. Nato dal matrimonio dell’artista con Laura Ferrato. Una relazione sfociata nella separazione quando Pico era ancora piccolo, aveva quattro anni.

Quella sopra riportata è una delle pochissime foto padre/figlio presenti sul profilo social del 26enne. Nel 2015 ha partecipato a “Pechino Express” in coppia con Yari Carrisi. Gli Illuminati, questo il nome scelto dai due figli d’arte per l’esperienza, si sono classificati all’ottava posizione.

Il profilo non viene aggiornato da un bel po’, l’ultima foto infatti risale al 2017.