Caterina Balivo, shorts e sandali: uno spettacolo immerso nell’arte – FOTO

Caterina Balivo approfitta delle riaperture per godersi una mostra nella città eterna. Shorts e sandali, uno spettacolo immerso nell’arte.

Caterina Balivo è una delle conduttrici più seguite sui social. In molti ne apprezzano la schiettezza e l’amore per le mode del momento. La Balivo infatti propone sempre outfit interessanti, anticipando i must delle singole stagioni.

Un fisico da Miss – non a caso la napoletana ha partecipato diversi anni fa al concorso di bellezza – gambe chilometriche ed un viso acqua e sapone. Insomma, tutte caratteristiche che la rendono anche appetibile per i numerosi brand che amano lo stile della conduttrice, ideale a manifestare lo spirito del marchio.

In questo periodo infatti dal profilo social della stessa si vedono diverse foto frutto di una collaborazione con un brand di costumi. I fans apprezzano perché le foto sono molto seducenti; sia in bikini che col costume intero. Scatti che si evolvono in occasioni per ammirarla.

Caterina Balivo, l’outfit estivo è da capogiro

“Se vi manca il mondo, un pezzetto lo troverete esposto alla @quadriennalediroma” scrive soddisfatta la Balivo mentre si perde in questi luoghi d’arte nella capitale. L’outfit prettamente estivo non passa inosservato: sandali bassi, shorts bianchi che mettono in mostra le bellissime gambe ed una blusa grigia smanicata.

I commenti sono tantissimi, molti hanno apprezzato la sequenza di foto della conduttrice, divertita e soddisfatta nel poter visitare una mostra dopo tanto tempo. Sicuramente in questo periodo di riaperture si respira un’aria diversa e tutti siamo presi dalla frenesia nel ritornare a fare quello che più ci piace, come visitare i luoghi di interesse artistico e culturale.

Fisico mozzafiato, panorama da urlo…una delle foto in costume che più ha colpito il quasi milione e mezzo di followers.