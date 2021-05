Raoul Bova con Buongiorno mamma dà la notizia più bella ai fan

Chi ha vinto la gara di Share di giovedì 27 maggio? Tra i preferiti Buongiorno Mamma con Raoul Bova , la fiction su canale 5. Ecco i risultati

Ieri sera è andata in onda su canale 5 l’ultima puntata della fiction Buongiorno Mamma dove il pubblico curioso è rimasto esterrefatto dal finale di stagione. Raoul Bova e tutto il cast sono riusciti a fare innamorare con il loro talento e i temi affrontati una gran parte di telespettatori. Gli ascolti in queste settimane sono sempre stati alti, quali sono i dati di ieri invece? A farle da concorrenza su Rai 1 è andata in onda un altro episodio di “Ulisse, il piacere della scoperta” con Alberto Angela. Allora, non ci resta che scoprire chi ha vinto la gara di share di giovedì 27 maggio 2021.

Ascolti tv: chi è il vincitore?

Ecco quali sono i dati di ascolti della serata di ieri, giovedì 27 maggio 2021.

Rai1: “Ulisse – Il Piacere della Scoperta” ha appassionato 3.421.000 spettatori pari al 15.9%.

Canale 5: l’ultima puntata di Buongiorno, Mamma! ha conquistato 3.855.000 spettatori pari al 19.5% di share.

Rai2: il play off di Serie B Venezia-Cittadella ha interessato 1.093.000 spettatori pari al 4.7% di share.

Italia 1: Una notte da leoni ha intrattenuto 1.273.000 spettatori, 5.8% di share.

Rai3: “Amore Criminale” ha raccolto 1.356.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%.

Rete4: “Dritto e Rovescio” totalizza 970.000 spettatori con il 5.4% di share.

La7: “Piazza Pulita” ha registrato 887.000 spettatori con uno share del 5%.

Tv8: I Delitti del BarLume segna 496.000 spettatori con il 2.1%.

Sul Nove: Sei Giorni, Sette Notti ha raccolto 455 .000 spettatori con il 2%.

Raoul Bova con la fiction Buongiorno mamma è tornato in pista ed è riuscito a chiudere la stagione con un ottimo risultato. Mediaset starà già pensando ad una seconda serie.

Questa sera andrà in onda su Rai 1 la diretta della Nazionale di calcio Italia- San Marino, mentre su canale 5 un’altra puntata di Il segreto. E voi avete già deciso cosa guardare?