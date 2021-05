Alberto Matano: il rapporto unico con una collega. Solo amicizia?

Alberto Matano. Il conduttore de “La vita in diretta” pare abbia un rapporto speciale con una collega e conterranea. C’è chi pensa si tratti di più di una semplice amicizia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Il giornalista Alberto Matano è al timone del programma contenitore della Rai “La Vita in Diretta” dal 2019. Con professionalità, sicurezza e sensibilità si occupa di casi di cronaca delicati, passando anche per l’attualità e argomenti di stampo più leggero.

Fino all’anno scorso era spalleggiato dal celebre volto televisivo di Lorella Cuccarini che prese le distanze dalla trasmissione, inviando una lettera alla redazione, adducendo di essere stata vittima di comportamenti sessisti e maschilisti da parte di un collega, senza mai fare riferimenti espliciti. L’attenzione pubblica si spostò proprio su Matano che, tuttavia, raccolse la solidarietà di molteplici esponenti femminili delle reti Rai.

Tra queste anche conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella molto conosciuta. C’è chi pensa che tra i due ci sia più di un’amicizia. DI chi stiamo parlando? É davvero così?

Alberto Matano: il suo legame speciale con una cara amica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

Sembra che Alberto Matano abbia stretto un legame speciale con Roberta Morise. I due hanno in comune le origini. Il conduttore de “La Vita in Diretta” proviene da Catanzaro, la Morise, invece, è originaria di della provincia di Cosenza: sono dunque entrambi calabresi.

Complice, forse, la nostalgia per la terra natia che li vede lontani per motivi di lavoro e carriera, la coppia ha legato in maniera evidente.

GUARDA QUI>>>“La pantera nera”, Elodie nei panni della fuggitiva è da infarto: devastante – FOTO

Sono stati recentemente paparazzati dal settimanale “Chi” mentre consumavano serenamente un brunch in un locale della capitale, tra sorrisi e confidenze. La loro amicizia risale al 2018 quando si sono conosciuti negli studi televisivi della Rai.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Raoul Bova dopo la fine di “Buongiorno, Mamma!”: cosa dobbiamo aspettarci

C’è chi ha sempre visto nella loro unione un sentimento che va oltre la semplice amicizia. In realtà, a quanto pare, si tratta solo di questo. Roberta Morise, infatti, fa coppia fissa con l’imprenditore trentenne Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

Alberto Matano sta per concludere la sua stagione televisiva al timone de “La Vita in diretta”. Si vocifera che Roberta Morise potrebbe tornare a “I fatti vostri” su Rai 2 dopo l’addio di Samanta Togni.