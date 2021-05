Si sta godendo una meritata crociera sul Mediterraneo ma non mancano le occasioni per la ex gieffina di mostrarsi in tutta la sua bellezza disarmante.

La ex gieffina Erica Piamonte continua ad emozionare la propria community sui social. Lo sta facendo in questi ultimi giorni scorrazzando in giro per il Mediterraneo a bordo della MSC Grandiosa.

Partita die giorni fa è diventata sicuramente l’attrazione di tutti i crocieristi che stanno cercando di godersi il viaggio in serenità dopo l’allentamento della pandemia in corso.

La 31enne toscana sembra essere in viaggio da sola, nessun avvistamento del fotografo Alessandro Di Cicco con cui aveva avviato una relazione qualche mese fa. Intanto però lei non perde occasione per sfoggiare outfit micidiali e postare scatti al limite del legale.

Erica Piamonte ammalia in costume, gli altri compagni di viaggio ringraziano

