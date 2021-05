Eleonora Daniele stupisce i suoi fan. Lei che è riservatissima apre il suo cuore e mostra quello che nessuno avrebbe detto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Fanpage (@eleonoradaniele_fanpage)

Eleonora Daniele in una versione inedita. La brava e amata conduttrice di “Storie Italiane” in questi giorni si sta lasciando andare, forse come non aveva mai fatto fino ad ora. Lei che è molto riservata sulla sua vita privata, cerca di proteggere in ogni modo la sua famiglia. In questi giorni però, per la gioia dei suoi fan, ha aperto le porte del suo cuore.

In una intervista al settimanale Oggi ha confidato che le piacerebbe diventare mamma bis, dopo la sua Carlotta che lo scorso 25 maggio ha compiuto un anno. “Lo desideriamo, è nei pensieri – ha ammesso – Io sono ‘grandicella’, ma il ginecologo dice che sto bene. Deve arrivare entro il 2022, però: dopo i 45, chiudo bottega”, ha detto scherzosamente.

Oggi c’è un senso di maternità che forse prima era rimasto silente per Eleonora che ha dovuto affrontare la morte del fratello Luigi, avvenuta sei anni fa. “Forse il fatto di sentirmi già ‘mamma’ di Luigi ha inibito il desiderio di avere un figlio – ha spiegato – Forse è stata la paura”.

E dopo queste parole, le confidenze sui social. Cosa rarissima per la conduttrice che usa veramente poco il suo profilo Instagram. In questi giorni però due eventi speciali che ha voluto celebrare e condividere con il suo pubblico.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Rita Dalla Chiesa, incredibile nuovo lutto: l’addio straziante sui social

Eleonora Daniele, la felicità assoluta in due FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Elettra Lamborghini: “Quando pensi di fare un bambino?” Lei risponde così – FOTO

Dolce, dolcissima Eleonora Daniele in versione mamma. La conduttrice ha festeggiato il primo anno della sua piccola Carlotta, nata dal matrimonio con Giulio Tassoni. Un giorno celebrato con due foto d’eccezione. Uno scatto dall’ospedale, quando la piccola è nata, con il cartellino attaccato alla culla ed i suoi dati.

Un momento di gioia indescrivibile per la Daniele che con questa foto ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno mandato messaggi di auguri. Lei del 25 maggio del 2020 ricorda tutto alla perfezione nonostante, spiega, sia “già passato un anno, il tempo vola ma la felicità rimane sempre”.

Una felicità indelebile per quello che la conduttrice definisce: “Il momento più bello della mia vita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

In occasione del primo compleanno della piccola Carlotta anche il suo battesimo con una madrina d’eccezione: l’amica e collega Mara Venier. Scatto al tavolo con calice alzato per il brindisi e sorrisi di gioia.